Казахстан выиграл главный матч на чемпионате мира по хоккею
Сегодня, 08:06
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Сегодня, 08:06Сегодня, 08:06
239Фото: Sports.kz
В заключительном матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла с командой Польши, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Метальников-Бекетаев, Омирбеков-Старченко-Рымарев; Орехов-Данияр См, Михайлис-Мухаметов-Панюков; Бреус-Диханбек, Муратов-Шестаков-Савицкий; Королёв-Гайтамиров, Бойко-Рахманов-Асетов.
В первом периоде поляки счет открыли, однако на это ответил Никита Михайлис. Во второй части игры ничего не изменилось, а в третьей Валерий Орехов принес победу Казахстану, итог подвел Роман Старченко — 3:1.
Таким образом, Казахстан сохраняет место в элите мирового хоккея, а Польша ее покидает.
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