В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым

В Министерстве энергетики РК отреагировали на появившееся в Сети видео о дочери главы ведомства Алмасадама Саткалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ответ на распространяемую в социальных сетях недостоверную информацию сообщаем следующее: дочь министра энергетики не состоит в личных отношениях со своим одноклассником, который фигурирует на видео. Сам Алмасадам Саткалиев не имеет и не имел ранее каких-либо родственных связей с Первым Президентом", — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.