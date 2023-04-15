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kazenergy.com Сегодня, 15:58
235
Сегодня, 15:58
235
Фото: kazenergy.com

В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым

В Министерстве энергетики РК отреагировали на появившееся в Сети видео о дочери главы ведомства Алмасадама Саткалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ответ на распространяемую в социальных сетях недостоверную информацию сообщаем следующее: дочь министра энергетики не состоит в личных отношениях со своим одноклассником, который фигурирует на видео. Сам Алмасадам Саткалиев не имеет и не имел ранее каких-либо родственных связей с Первым Президентом", — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

В министерстве напомнили, что распространение заведомо ложных сведений уголовно наказуемо.

Напомним, бывший глава "Самрук-Казына" возглавил министерство энергетики  4 апреля этого года

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Сегодня, 15:58
235
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