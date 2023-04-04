Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана

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Президент назначил Алмасадама Саткалиева министром энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz. Ранее он занимал должность председателя фонда "Самрук-Казына".

"Указом главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович назначен министром энергетики", - сообщила пресс-служба Акорды.

Примечательно, что Саткалиеву уже не пророчили политическую карьеру после шквала критики, который обрушился на него за последний год. Касым-Жомарт Токаев заявил, что фонд работает непрозрачно, и там назначают на должности политически значимых людей. Экс-главу "Самрук-Казына" также ругали за неэффективную систему закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов и чрезмерные расходы на содержание фонда.

Президент даже пригрозил Алмасадаму Саткалиеву "уходом в небытие". Однако сегодня он получил в свое управление целое министерство.