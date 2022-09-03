В Костанайской области ограничено движение на дорогах из-за лесного пожара

Фото: МЧС РК

В Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба компании "Казавтожол", причиной послужили лесные пожары и ограничение видимости.

Также закрыт участок от города Тобыл до поселка Аулиеколь.

Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Площадь пожара превысила 3000 гектаров.

Позже под угрозой оказались ближайшие несколько сёл. Эвакуировали жителей Аманкарагая, Озёрного, Лесного, Калинино. Огонь подобрался к 50 домам Озёрного. Зафиксирована угроза пожара на нефтебазе в селе Аманкарагай.

В тушении пожаров задействована техника из разных регионов страны, в том числе три пожарных поезда и три авиационных судна.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По информации МЧС РК, в Костанайскую область стягивают пожарных из соседних регионов.

В регион из Нур-Султана выехала группировка из 98 человек личного состава, 50 пожарных из Акмолинской области, и еще 50 из СКО.

Общая площадь леса, с которого начались пожары в Костанайской области, составляет более 40 тысяч га.