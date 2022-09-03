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В Костанайской области ограничено движение на дорогах из-за лесного пожара
В Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба компании "Казавтожол", причиной послужили лесные пожары и ограничение видимости.
Также закрыт участок от города Тобыл до поселка Аулиеколь.
Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.
Площадь пожара превысила 3000 гектаров.
Позже под угрозой оказались ближайшие несколько сёл. Эвакуировали жителей Аманкарагая, Озёрного, Лесного, Калинино. Огонь подобрался к 50 домам Озёрного. Зафиксирована угроза пожара на нефтебазе в селе Аманкарагай.
В тушении пожаров задействована техника из разных регионов страны, в том числе три пожарных поезда и три авиационных судна.
Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.
Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По информации МЧС РК, в Костанайскую область стягивают пожарных из соседних регионов.
В регион из Нур-Султана выехала группировка из 98 человек личного состава, 50 пожарных из Акмолинской области, и еще 50 из СКО.
Общая площадь леса, с которого начались пожары в Костанайской области, составляет более 40 тысяч га.
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