В "КазАвтоЖол" сделали заявление о скоплении грузовиков на трассе "Самара-Шымкент"

В связи с ухудшением погодных условий наблюдается скопление транзитных большегрузных автотранспортов на участке "г.Актобе-с.Карабутак". В "КазАвтоЖол" опровергли информацию о простаивании грузовиков на данном участке более 10 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Касательно скопления большегрузов на автодороге М-32 "Самара-Шымкент" в Актюбинской области. Сообщаем, что информация о том, что грузовые автомобили простаивают на указанном участке более 10 суток, не соответствует действительности. Проезд по направлению "г.Актобе-с.Карабутак" обеспечен, но в связи с погодными условиями и большим скоплением автомобилей движение идет с малой скоростью", - говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖол" добавили, что большегрузы, которые ждали открытия автодорог в период режима чрезвычайной ситуации в Актюбинской области с 4 по 12 февраля проехали проблемные участки.

Отметим, трасса закрыта уже несколько дней. На этой трассе погиб в ДТП сотрудник "КазАвтоЖола" при исполнении обязанностей. Вчера, 13 февраля, здесь наблюдалось скопление тысячи машин. В Актюбинской области наблюдается скопление более 2500 грузовых автомобилей на автодороге республиканского значения "Самара – Шымкент".