В Казахстане разрешат однополые браки - правда или фейк

В соцсетях и мессенджерах распространяют новость о том, что в Казахстане планируют разрешить однополые браки среди женщин, чтобы снизить уровень бытового насилия. На правдивость информацию проверили специалисты портала Stopfake.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперты выяснили, что первоисточником сообщения является Instagram-аккаунт qaznews24. В профиле указано, что это "сатирическое информационное агентство", которое публикует только выдуманные новости, а все имена и события в них вымышленные.

Таким образом, верить распространяемому сообщению не нужно. Это фейк.