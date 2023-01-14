В Казахстане начались выборы в Сенат

Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане стартовали выборы в Сенат, передаёт BaigeNews.kz. Голосование на избирательных участках началось в 11.00 по времени Астаны.

Столичные депутаты маслихата голосуют в здании городского акимата. От Астаны зарегистрировано три кандидата:

Мухамбеталина Наримаш Абыловна;

Азбаев Багдат Оразалдыевич;

Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы.

По итогам голосования в Сенат пройдёт два человека.

"По очередным выборам зарегистрированы три кандидата, имена которых внесены в бюллетень. В косвенных выборах участвуют выборщики. Ими являются депутаты маслихата Астаны, у нас их 31 депутат. Мы предполагаем, что их явка будет стопроцентная, но посмотрим по мере их регистрации. В сравнении с другими регионами в Астане есть отличие. Потому что у нас есть депутат Сената от Астаны, который сложил свои полномочия досрочно. Поэтому у нас проходят довыборы, по довыборам тоже зарегистрированы три кандидата, они включены в бюллетень. Никто из них свои кандидатуры досрочно не снял. Поэтому те же выборщики будут голосовать и на этих выборах. То есть каждый выборщик будет получать два бюллетеня. Бюллетени будут выдаваться согласно удостоверению личности и списку выборщиков, который нам предоставил маслихат", — пояснила председатель территориальной избирательной комиссии по городу Астана Бахыт Бектемисова.

В целом по стране в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов. Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.