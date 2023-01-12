55 кандидатов включили в бюллетени на грядущие выборы в сенат

Фото: taunews.kz

В Центральной избирательной комиссии прошло заседание по выборам в сенат, запланированным на 14 января. В избирательные бюллетени включили фамилии 55 кандидатов, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно представленным данным избирательных комиссий, в бюллетени включены 55 кандидатов. Из Алматы - четыре кандидата, из шести регионов (Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей) - по два кандидата, по остальным регионам и городам Астана, Алматы и Шымкент – по три кандидата", - сообщил глава ЦИК Нурлан Абдиров.

В списки выборщиков внесены 3168 депутатов маслихатов. Их значительная часть – в Туркестанской области (317 выборщиков) и Костанайской области - 263 выборщика.