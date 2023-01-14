В Казахстане стартуют выборы в Сенат

Фото: BaigeNews.kz

14 января по всей стране пройдут выборы 20 депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральную избирательную комисиию РК.

По информации ЦИК РК, с 10:00 на интернет-ресурсе Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования. Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени Астаны.

В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов.

Астана:

Мухамбеталина Наримаш Абыловна

Азбаев Багдат Оразалдыевич

Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы

Алматы:

Жаниязова Жаркын Лепесовна

Бекмурзаева Кристина Юрьевна

Кокобаева Гульнара Ахметжановна

Асанова Жанна Бейсентаевна

Шымкент:

Алтеев Бауржан

Елчиева Альбина Балгабаевна

Бекназаров Нурлан Кудиярович

Алматинская область:

- Жоргенбаев Жанболат Акебаевич

- Ертас Нурлан Ертасулы

Абайская область:

Апенов Кималидин Сагалбаевич

Маслова Анжела Владимировна

Тастекеев Кайрат Кулбаевич

Акмолинская область:

Сабитова Айгуль Баубековна

Балташева Айнагуль Кыдырбаевна

Жунусов Талгат Турлыбекович

Актюбинская область:

Бекбауова Дана Бахытовна

Бекназаров Рахым Агибаевич

Нугманов Амангельды Шайхуллович

Атырауская область:

Сарсемалиев Гильман Амиржанович

Шеркешбаева Багит Кенесовна

Наутиев Алибек Ибатуллиевич

Восточно-Казахстанская область:

Светаш Александр Александрович

Буктугутов Шакарым Сабырович

Ашимов Ержан Жанабаевич

Жамбылская область:

Усербаев Султан Мыктыбекович

Арубаев Сакен Каланович

Жетысуская область:

Турсынбай Габит Турсынбаевич

Толамисов Амангельды Габдылкаримович

Западно-Казахстанская область:

Курумбаев Айбулат Шамуратович

Султанов Акылбек Узакбаевич

Утегулов Арман Каримович

Карагандинская область:

Абилов Мурат Смагулович

Шатохина Татьяна Николаевна

Утешов Серик Балгатаевич

Костанайская область:

Шуменбаев Самат Канапьянович

Куйшинова Жанар Талгатовна

Нурмухамбетов Гауез Торсанович

Кызылординская область:

Рустемов Руслан

Нурымбетов Жорабек Ибрагимович

Шаменов Асылбек Өмірбекұлы

Мангистауская область:

Беляева Ирина Валерьяновна

Досатов Габбас Шанытбаевич

Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы

Павлодарская область:

Айтжанова Динара Нуржановна

Айткенов Ернур Нурмуханович

Северо-Казахстанская область:

Каиржанова Лаура Советовна

Каримова Гульмира Раинбековна

Туркестанская область:

Акмуратов Мирамбек Жамадилович

Қадырбек Мұрат Болатұлы

Улытауская область:

Курмансеитов Ахат

Токимбаев Ержан Аманжолович

Медебаев Советбек Турсынович

В список выборщиков по республике включено 3168 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о дате выборов в Сенат Парламента РК во время своей инаугурации 26 ноября 2022 года.