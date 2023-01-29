В ЕНПФ отказались разглашать размер пенсии Нурсултана Назарбаева

Фото: elbasy.kz

Редакция BaigeNews.kz обратилась с официальным запросом в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" с просьбой предоставить данные о ежемесячной пенсии бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, что хоть он и лишился статуса "Елбасы", на него распространяются общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона "О президенте Республики Казахстан" в отношении всех экс-президентов Республики.

В законе говорится, что экс-президент Республики, его честь и достоинство неприкосновенны. А также, что обеспечение, обслуживание и охрана экс-президента Республики осуществляются за счёт государства.

Таким образом Нурсултану Назарбаеву, как бывшему главе государства, пожизненно:

1. устанавливается пенсия в размере восьмидесяти процентов от должностного оклада президента Республики. При этом пенсия экс-президента Республики, установленная на условиях настоящего Конституционного закона, повышается с учетом роста должностного оклада президента Республики;

2. предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Однако в ЕНПФ отказались предоставлять данные о пенсии Назабаева, сославшись на "тайну пенсионных накоплений":

"В соответствии с п.1 ст. 57 Закона ("О пенсионном обеспечении в РК") запрашиваемые вашей редакцией сведения в части пенсионных выплат из ЕНПФ относятся к тайне пенсионных накоплений, поскольку затрагивают информацию о движении средств на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) и могут быть раскрыты только в предусмотренных законом случаях. Запрос СМИ к таким случаям не относится", - ответила заместитель председателя правления АО "ЕНПФ" Егеубаева С.

Напомним, 13го января на совместном заседании палат парламента депутаты в двух чтениях приняли законопроект об утрате Конституционного закона "О статусе первого Президента Республики Казахстан — Елбасы".

Каких прав лишился и какие сохранил Назарбаев, можно прочитать здесь.