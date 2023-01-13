Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев

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Парламент сегодня единогласно лишил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы. Многие казахстанцы считали, что это лишит экс-главу государства всех привилегий, в том числе и неприкосновенности в части уголовного преследования. Однако министр юстиции заявил, что Назарбаев по-прежнему неприкосновенен. А вот его семья - отныне нет.

Редакция BaigeNews.kz разбиралась, каких прав бывший президент лишился, а какие сохранил.

Сенатор Владимир Волков сообщил, что на Нурсултана Назарбаева, хоть он и лишился статуса Елбасы, распространяются общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона "О президенте Республики Казахстан" в отношении всех экс-президентов Республики.

В Законе говорится, что экс-президент Республики, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на его честь и достоинство преследуется по закону.

Обеспечение, обслуживание и охрана экс-президента Республики осуществляются за счет государства.

Нурсултану Назарбаеву, как бывшему главе государства, пожизненно:

1. устанавливается пенсия в размере восьмидесяти процентов от должностного оклада президента Республики. При этом пенсия экс-президента Республики, установленная на условиях настоящего Конституционного закона, повышается с учетом роста должностного оклада президента Республики;

2. предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение;

Материалы личного архива и личной библиотеки президента РК по завершении служебной деятельности в качестве президента Республики находятся в собственности экс-президента.

Экс-президент Республики не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий президента Республики, за исключением случаев совершения государственной измены.

Сегодня на совместном заседании Парламента депутаты поставили вопрос об упоминании статуса Елбасы в других законах. В Минюсте насчитали более 20 таких законодательных актов.

"Есть законы, в которых фигурируют имя первого президента, их достаточно много. Нужно провести аудит всего законодательства страны, и думаю, что в последующих сессиях мажилиса парламента эти вопросы нужно ставить. Сегодня речь идет об утрате законной силы закона о статусе первого президента Елбасы", - сообщил депутат мажилиса Ерлан Саиров.

Журналисты спросили его, есть ли вероятность вернуть активы Назарбаева в собственность государства. Мажилисмен ответил, что в Казахстане существует презумпция невиновности. Если в суде докажут вину, то имущество и владения экс-президента могут быть возвращены, отметил он.



Депутат Айдос Сарым пояснил, за какие преступления можно и нельзя будет привлечь семью Нурсултана Назарбаева.