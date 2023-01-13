Парламент единогласно лишил Назарбаева статуса "Елбасы"

На совместном заседании палат парламента депутаты в двух чтениях приняли законопроект об утрате Конституционного закона "О статусе первого Президента Республики Казахстан — Елбасы", передаёт BaigeNews.kz.

Основной докладчик и один из инициаторов законопроекта, мажилисмен Ерлан Саиров, напомнил, что в соответствии с изменениями, из Конституции исключён пункт 4 статьи 46, предусматривающий норму об определении Конституцией и конституционным законом статуса и полномочий первого президента Республики Казахстан — Елбасы.

"В период глубоких политических преобразований, когда Казахстан движется к демократии и плюрализму, важно не допускать каких-либо механизмов, ведущих к присвоению власти отдельными группами. Поэтому группа депутатов мажилиса Республики Казахстан представила данный законопроект с учётом спроса подавляющего большинства населения. (...) Попытки создать монополию на политические институты в общественном процессе Казахстана, как показывает жизнь, способны девальвировать политические ценности в стране и оказывать негативное влияние на развитие государства. Поэтому крайне важно в будущем формировать общественно-политический иммунитет к таким пробелам! (...) Этот шаг направлен на строгое соблюдение в стране норм конституционного права, страхование политических институтов от протекционистских сил", — сказал Ерлан Саиров.

Отметим, что на первого президента будут распространяться общие гарантии, предусмотренные в отношении всех экс-президентов.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" обратилась в Конституционный суд (КС) по этому вопросу. КС постановил признать утратившим силу закон "О первом президенте РК — Елбасы".

Кроме того, звание почётного сенатора, которое принадлежало бывшего президенту Казахстана, убрали из регламента сената парламента.

Эти решения глава сената Маулен Ашимбаев объяснил тем, что депутаты исполняют волю народа. Маулен Ашимбаев напомнил, что в июне прошёл общенациональный референдум, на котором казахстанцы в подавляющем большинстве проголосовали за то, чтобы исключить нормы о Елбасы из Конституции.