Пожар пытаются потушить на территории Астаны

Между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косшы загорелся сухостой, передаёт BaigeNews.kz. На место выехали пожарные ДЧС Астаны.

"19 июня в 9:12 часов подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездная в сторону Косшы. На данный момент пожарные в составе 22 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны, а также 1 единица техники поливомоечной машины акимата города работают над ликвидацией возгорания", - отметили в пресс-службе ДЧС столицы.