В больнице Газы от нехватки кислорода умерли 39 младенцев

Не менее 39 младенцев погибли в больнице сектора Газа из-за отключения электричества и нехватки кислорода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu

"39 младенцев, находившихся в реанимации в больнице "Аш-Шифа" , скончались из-за нехватки кислорода", – говорится в сообщении Минздрава Палестины.

Напомним, утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию", поскольку израильские войска и бронетехника вторгаются в Газу в рамках расширения наземных операций. А затем было объявлено и от третьей стадии войны.

Ранее стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить более широкий пакет чрезвычайных расходов в размере 106 миллиардов долларов, включая финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь. Но новый спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон исключил из законопроекта Украину.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на президента США Джо Байдена, чья поддержка, по мнению ХАМАС, "придала смелости Израилю".