Большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской области в Атыраускую. Об этом сообщило МЧС Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Ситуация в ЗКО стабилизируется. Уровень воды в реке Жайык постепенно снижается. В регионе идут активные работы по ликвидации последствий паводков.

"Накануне по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова группировка спасателей Мангистауской и Карагандинской областей убыла из ЗКО в Атыраускую область, где сохраняется угроза второй волны паводков", — отмечается в сообщении МЧС РК.

В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжается проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация их последствий и оказание помощи жителям.

Вернулись в свои дома 31 416 человек. В эвакопунктах остаются 8 532 человека.

По информации министерства водных ресурсов и ирригации на 24 апреля уровень реки Жайык в Уральске составлял 863 сантиметра, за сутки он снизился на один сантиметр.