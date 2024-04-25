Большая вода движется из ЗКО в Атыраускую область — МЧС
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Большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской области в Атыраускую. Об этом сообщило МЧС Казахстана, передает BaigeNews.kz.
Ситуация в ЗКО стабилизируется. Уровень воды в реке Жайык постепенно снижается. В регионе идут активные работы по ликвидации последствий паводков.
"Накануне по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова группировка спасателей Мангистауской и Карагандинской областей убыла из ЗКО в Атыраускую область, где сохраняется угроза второй волны паводков", — отмечается в сообщении МЧС РК.
В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжается проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация их последствий и оказание помощи жителям.
Вернулись в свои дома 31 416 человек. В эвакопунктах остаются 8 532 человека.
По информации министерства водных ресурсов и ирригации на 24 апреля уровень реки Жайык в Уральске составлял 863 сантиметра, за сутки он снизился на один сантиметр.
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