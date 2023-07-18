Ущерб около 770 млн тенге: еще одну финпирамиду "накрыли" в ЗКО

Досудебное расследование в отношении представителей компании "Chia Tai Pharmaceutical" по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.

"Chia Tai Pharmaceutical" привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге. В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу", - говорится в сообщении.