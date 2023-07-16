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пресс-служба ДЧС Павлодарской области Сегодня, 14:45
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Сегодня, 14:45
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Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Угрожавший перейти на территорию России пожар в "Ертiс орманы" удалось локализовать

В Павлодарской области огнеборцам удалось локализовать крупный лесной пожар на территории природного резервата "Ертiс орманы, в Щербактинском районе, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар на территории природного резервата "Ертiс орманы" локализован 16 июля в 14:00. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Ориентировочная площадь природного пожара составила около 850 гектаров. В тушении пожара задействованы более 350 человек, 102 единицы специализированной техники, в том числе 4 борта МИ-8 с водосливными устройствами и вертолет Eurocopter МЧС", — сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Аким области Асаин Байханов записал видеообращение социальных сетях, в котором поблагодарил всех кто участвовал в тушении пожара.

 
 
 
 
 
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Публикация от Асайын Байхан (@asaiyn.baikhan)

Напомним, огонь двигался в сторону Алтайского края Российской Федерации.  Лесной верховой  пожар разгорелся 15 июля в 14:30 в Степном лесничестве на территории природного резервата "Ертіс орманы".  В 14:55 сотрудники ДЧС и лесхоза приступили к тушению.  

Сначала сообщалось об угрозе селу Сугур, откуда планировали эвакуировать жителей. Однако этого не потребовалось. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. На подмогу пожарным Павлодарской области отправились огнеборцы и техника из разных регионов страны.

Между тем, по данным акимата области, из-за множества грозовых разрядов на территории региона произошли сразу несколько пожаров в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы. Кроме того, пожарным удалось локализовать пожар на территории Баянаульского нацпарка, однако о ликвидации его пока не объявляли. А в сельской зоне Экибастуза из-за степного пожара погибли десятки овец.

По словам огнеборцев, ситуация осложняется жаркой, сухой погодой и шквальным ветром. 

Фото: ДЧС Павлодарской области

 

Видео: МЧС РК
Видео: МЧС РК
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Сегодня, 14:45
219
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