Угрожавший перейти на территорию России пожар в "Ертiс орманы" удалось локализовать

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области огнеборцам удалось локализовать крупный лесной пожар на территории природного резервата "Ертiс орманы, в Щербактинском районе, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар на территории природного резервата "Ертiс орманы" локализован 16 июля в 14:00. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Ориентировочная площадь природного пожара составила около 850 гектаров. В тушении пожара задействованы более 350 человек, 102 единицы специализированной техники, в том числе 4 борта МИ-8 с водосливными устройствами и вертолет Eurocopter МЧС", — сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Аким области Асаин Байханов записал видеообращение социальных сетях, в котором поблагодарил всех кто участвовал в тушении пожара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Асайын Байхан (@asaiyn.baikhan)

Напомним, огонь двигался в сторону Алтайского края Российской Федерации. Лесной верховой пожар разгорелся 15 июля в 14:30 в Степном лесничестве на территории природного резервата "Ертіс орманы". В 14:55 сотрудники ДЧС и лесхоза приступили к тушению.

Сначала сообщалось об угрозе селу Сугур, откуда планировали эвакуировать жителей. Однако этого не потребовалось. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. На подмогу пожарным Павлодарской области отправились огнеборцы и техника из разных регионов страны.

Между тем, по данным акимата области, из-за множества грозовых разрядов на территории региона произошли сразу несколько пожаров в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы. Кроме того, пожарным удалось локализовать пожар на территории Баянаульского нацпарка, однако о ликвидации его пока не объявляли. А в сельской зоне Экибастуза из-за степного пожара погибли десятки овец.

По словам огнеборцев, ситуация осложняется жаркой, сухой погодой и шквальным ветром.

Фото: ДЧС Павлодарской области