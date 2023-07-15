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Крупный лесной пожар из Павлодарской области движется в Россию
Лесной верховой пожар разгорелся на территории государственного природного резервата "Ертіс орманы" в Павлодарской области. Огонь движется в сторону Алтайского края РФ, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС региона, сообщение о пожаре в Щербактинском районе поступило 15 июля в 14:30. В 13-55 сотрудники ДЧС и лесхоза приступили к тушению.
"Имеется угроза перехода огня на территорию Российской Федерации. На месте работают 24 единицы техники и 104 человек. Из села Сугур пришлось эвакуировать 26 жителей в село Шалдай. Ориентировочно, пожаром охвачено 400 гектаров", — сообщили в ДЧС.
Фото: Алибек Дженалинов/t.me/baspasozpvl
По информации пресс-службы акима Павлодарской области, из-за множества грозовых разрядов на территории региона произошли несколько пожаров в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы. Ситуация осложняется жаркой, сухой погодой и шквальным ветром.
Фото: Алибек Дженалинов/t.me/baspasozpvl
"Для контроля и оценки ситуации на место вылетели аким области Асаин Байханов и руководство департамента по чрезвычайным ситуациям. Там будут организованы необходимые мероприятия по локализации очагов возгорания и недопущению дальнейшего распространения пожара", — говорится в сообщении акимата области.
Фото: Алибек Дженалинов/t.me/baspasozpvl
Напомним, ранее силы были брошены на тушение пожара в Баянаульском национальном природном парке.
Кроме того, лесной пожар бушует и в "Семей орманы" соседней Абайской области, куда срочно вылетел глава МЧС Сырым Шарипханов. Рядом с местом пожара находится база отдыха, туристов попросили эвакуироваться.
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