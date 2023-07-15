В горах Баянаульского нацпарка тушат крупный пожар

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области силы огнеборцев брошены на ликвидацию пожара в Баянаульском национальном парке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"14 июля в 12:45 в Баянаульском районе, в 20 километрах от села Кызылтау, на открытой территории произошло загорание сухой травы на ориентировочной площади 800 гектаров. Огонь перешёл на территорию Долбинского лесничества и охватил там площадь 20 гектаров. Пожар удалось локализовать благодаря силам и средствам ДЧС. На месте работали 27 человек личного состава и 7 единиц техники. Так же в тушении участвовало 40 человек и 13 единиц техники от лесхоза, 55 человек и 11 единиц техники от добровольных пожарных формирований и восемь человек и четыре единицы техники от местных исполнительных органов", — сообщили в ДЧС.

О ликвидации пожара пока не объявляли.

В ведомстве отмечают, что из-за аномальной жары и грозы, силы и средства ДЧС перешли в усиленный режим работы. Огнеборцы следят за изменениями погодных условий и организуют дополнительные патрулирования и дозаправку водоисточников.

Пожароопасную обстановку зафиксировали на территориях Актогайского, Баянаульского, района Аккулы, Шербактинского района и Экибастузской сельской зоны.