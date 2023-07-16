Десятки овец погибли в селе Павлодарской области из-за пожара

Фото: ДЧС Павлодарской области

Загоревшаяся сухая трава стала причиной гибели скота в селе Маргулан Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС региона, из-за аномальной жары и грозы пожарные экибастузского гарнизона перешли на усиленный вариант несения службы. В соцсетях появились фото и видео погибших овец.

"С 12 июля по 14 июля совершено 10 выездов на тушение степного загорания. 13 июля в 9:25 поступило сообщение о том, что происходит горение сухой травы в стороне села Маргулан. На место были направлены силы и средства службы пожаротушения, побровольных пожарных формирований и местного акимата. Данное загорание было полностью ликвидировано в 07:35 14 июля. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром в степи", — рассказали в ДЧС области.

Однако позже, после проверок выяснилось, что из-за степного пожара частично сгорел мелкий рогатый скот КХ "Куаныш". Овцы из подворий села Маргулан получили множественные ожоги. На место выехали специалисты ЧС и представители заинтересованных органов.

Напомним, из-за аномальной жары и частых грозовых разрядов пожары вспыхнули сразу в нескольких районах Павлодарской области, до сих пор тушат горящий лес в Баянаульском нацпарке и на территории резервата "Ертic орманы". Также были возгорания в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы.