Неисправный трос вертолёта и подмога из разных городов: как тушат пожар в "Ертіс орманы"

Фото: instagram.com/ertisormany_2003

После того, как пожар в резервате "Семей орманы" области Абай удалось локализовать, глава МЧС РК Сырым Шарипханов отправился в Павлодарскую область, где лесной верховой пожар грозит перекинуться на территорию соседней России, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара участвуют два вертолёта из Астаны и Семея. Однако в пресс-службе резервата сообщают, что оба уже тушить пожар прекратили.

"Борт из Астаны сделал пять сливов и улетел. Борт из Семея пытался произвести забор воды, при попытке забора воды порвался тросс, пытались починить, но не получилось. Данный борт улетел в Семей на место дислокации для ремонта. На месте пожара уже работают сводная колонна ДЧС Павлодарской области", — сообщили в "Ертис орманы".

В ДЧС региона уточнили, что столичный вертолёт прилетел в Павлодар, так как в тёмное время суток нет видимости и тушить невозможно. Он приступит к работе рано утром. А вертолёт из Семея по причине поломки вернулся на место дислокации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ргу Глпр Ертіс Орманы (@ertisormany_2003)

Между тем, на помощь в резерват "Ертіс орманы" Щербактинского района выехали огнеборцы и техника из разных регионов Казахстана: 33 человека и шесть единицы техники из Караганды, 21 человек и пять единиц техники из ВКО, 67 человек и 15 единиц техники из Астаны.

По данным МЧС РК, глава МЧС РК Сырым Шарипханов провёл облёт, чтобы оценить ситуацию, а также дал указания по эффективному использованию сил и средств для ликвидации огня.

"В настоящее время Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в "Ертіс Орманы", — говорится в сообщении МЧС.

Фото: instagram.com/ertisormany_2003

По информации резервата, пожар сейчас тушат 22 пожарных автомашины, 10 пожарных тракторов с плугами, трактор ёмкостью с водой, две единицы Т-150 с емкостями. Также задействованы автобус для развозки людей, два малых лесопатрульных комплекса и авиаборт Павлодарского авиаотделения.

С огнём борются около 150 человек. В селе Сугир развернут оперативный штаб, где вместе с министром по ЧС работают аким Павлодарской области, руководитель инспекции, начальник ДЧС Павлодарской области, генеральный директор "Ертіс орманы" и аким Шербактинского района.

"Обстановка сложная. Фронт пожара составляет более 6 километров. Ориентировочная площадь пожара составляет около 700-800 гектаров. Пожар местами вырывается на верховой. Угрозы населённым пунктам нет. Угроза перехода на территорию Российской Федерации сохраняется", — отметили в "Ертис орманы".

Напомним, 15 июля в 14:30 в Щербактинском районе, в Степном лесничестве на территории природного резервата "Ертіс орманы" разгорелся лесной верховой пожар. В 14:55 сотрудники ДЧС и лесхоза приступили к тушению.

Сначала сообщалось об угрозе селу Сугур, откуда планировали эвакуировать жителей. Однако этого не потребовалось. Сейчас угрозы населенным пунктам нет.

Между тем, по данным акимата области, из-за множества грозовых разрядов на территории региона произошли сразу несколько пожаров в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы. Ситуация осложняется жаркой, сухой погодой и шквальным ветром. Также пожар разгорелся в Баянаульском нацпарке.

Фото: МЧС РК

Кроме того, огнеборцам сегодня пришлось бороться с пожаром в "Семей орманы" Абайской области, куда лично вылетал глава МЧС РК.