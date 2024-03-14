Угроза подтоплений: 217 населённых пунктов находятся в зоне риска в Казахстане

В Казахстане 217 населённых пунктов находятся в зоне риска подтоплений, сообщили представители МЧС РК на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что в первой декаде марта в восточных и южных регионах страны началось повышение температуры воздуха с одновременным выпадением сильных осадков.

За десять дней площадь покрытия снегом территории страны снизилась с 72 до 61-го процента. В зоне риска подтопления находятся 217 населённых пунктов.

Паводковая обстановка на сегодня относительно стабильная, отметили в МЧС.

Ранее на брифинге сообщили, что в 10 регионах Казахстана уже произошли паводковые явления. Подтоплено два дома в Шымкенте и 28 дачных домов в Риддере. Зарегистрированы факты подтопления дворовых территорий в Шымкенте, Абайской, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областях

На ликвидацию и предупреждение паводков выделено более семи миллиардов тенге.