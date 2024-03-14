Более 7 млрд тенге выделено на предупреждение и ликвидацию паводков – МЧС

Местные исполнительные органы в Казахстане выделили более семи миллиардов тенге на предупреждение и ликвидацию паводков, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего местными исполнительными органами на предупреждение и ликвидацию паводковых явлений заложено более семи миллиардов тенге", - сказал на брифинге в СЦК и.о. начальника департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Алтай Мырзабаев.

В МЧС подчеркнули, что защита населённых пунктов от подтопления осуществляется в рамках комплексных планов социально-экономического развития и планов развития регионов, областных планов инженерных работ, а также Дорожной карты противопаводковых мероприятий. Их реализация показала свою эффективность, добавили представители ведомства.

Завершено 800 мероприятий, включающих в себя защиту паводкоопасных населённых пунктов и жилых домов. С начала года возведено 64,8 километра временных дамб и свыше 52,7 километра валов вокруг населённых пунктов. На случай возможного затопления подготовлено 3 031 пункт приёма эвакуируемого населения и участков размещения сельскохозяйственных животных, обновлены маршруты, определён транспорт, заключили в МЧС.