Паводки произошли в 10 регионах Казахстана
Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
27Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
С начала года из-за образования зажоров на реках, ледяной корки на поверхности почвы, обильных осадков, интенсивного снеготаяния в 10 областях Казахстана произошли паводки. Об этом представители МЧС заявили на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, подтоплено два дома в Шымкенте и 28 дачных домов в Риддере.
Зарегистрированы факты подтопления дворовых территорий в Шымкенте, Абайской, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областях.
Ранее сообщалось о том, что местными исполнительными органами на предупреждение и ликвидацию паводковых явлений заложено более семи миллиардов тенге.