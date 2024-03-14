Паводки произошли в 10 регионах Казахстана

С начала года из-за образования зажоров на реках, ледяной корки на поверхности почвы, обильных осадков, интенсивного снеготаяния в 10 областях Казахстана произошли паводки. Об этом представители МЧС заявили на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, подтоплено два дома в Шымкенте и 28 дачных домов в Риддере.

Зарегистрированы факты подтопления дворовых территорий в Шымкенте, Абайской, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Ранее сообщалось о том, что местными исполнительными органами на предупреждение и ликвидацию паводковых явлений заложено более семи миллиардов тенге.