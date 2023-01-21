Уголовное дело возбуждено по факту пожара на рынке Тараза

Фото: ДЧС Жамбылской области

Работа рынка "Аксай" в Таразе будет приостановлена до полного завершения следственного процесса. Об этом торговцам с рынка сообщили представители госорганов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, с пострадавшими предпринимателями встретились аким Тараза Бахытжан Орынбеков, прокурор города Жамбыл Сматов, начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Аскер Сарбатов, начальник управления полиции Тараза Ардак Мадимаров.

"В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 292 УК "Нарушение требований пожарной безопасности". С целью установления предварительной причины происшествия созданы две следственные группы и назначена пожарно-техническая экспертиза", - сообщил Ардак Мадимаров.

ПрокурорТараза Жамбыл Сматов отметил, что одним из главных вопросов в данной ситуации является сумма затрат и убытков.

"В этой связи предприниматели должны предоставить сотрудникам созданной следственной группы сведения касательно своего бизнеса, то есть документацию, договоры, объём и общее количество товаров. В результате сумма затрат будет рассчитана в полном объёме", - отметил прокурор.

По данным городского акимата, в общей сложности 90 предпринимателей понесли убытки.

Как сообщалось, в Таразе днём 20 января загорелась кровля отдельно стоящего двухэтажного торгового здания на рынке "Аксай". При пожаре пострадали 25-летний сержант гражданской защиты, а также две женщины 39-ти и 55-ти лет, которым врачи диагностировали нервное расстройство.

В двухэтажном здании полностью уничтожены крыша и 44 бутика с товарами. Площадь возгорания составила 1050 квадратных метров из 2150 имеющихся.