В Таразе произошёл пожар на рынке "Аксай"

Фото: пресс-службы МЧС РК

В Таразе произошёл крупный пожар на рынке "Аксай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня, 20 января в 13:22 в противопожарные подразделения ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о горении кровли на рынке "Аксай" — отдельно-стоящего двухэтажного здания.Силами спасателей Жамбылской области с первого этажа здания спасено четыре человека (состояние пострадавших уточняется)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в здании находятся торговые бутики с товарами народного потребления, одежда, игрушки, на втором этаже находятся отделы по продаже тканей и штор.

По предварительной информации площадь пожара составляет около 1 050 квадратных метров. На месте задействовано более 50 огнеборцев и 16 единиц техники ДЧС.

Усилиями пожарных в 14:29 пожар локализован. Огнём уничтожена кровля и второй этаж здания. Тушение продолжается.