Убийство пятилетней девочки: Сотрудника пробации обвинили в халатности в Туркестанской области

В Туркестанской области сотрудника Сарыагашского районного отдела пробации обвинили в халатности, передает BaigeNews.kz.

Сотрудник службы пробации должен был контролировать Сайдолима Гайбназарова, которого до совершения тяжкого преступления приговорили к условному сроку.

"Дело поступило в суд девятого ноября. Несколько процессов уже состоялись. По делу проходят 57 свидетелей, их постепенно опрашивают. Оглашение приговора ожидают в конце января или начале февраля" - прокомментировали в пресс-службе областного суда.

Напомним, 13 июля в селе Жибек Жолы пропала пятилетняя девочка. Её искали всем селом. По камерам видеонаблюдения жители отследили, что малышка не уходила далеко от дома. Подозрения пали на соседа. Дом 48-летнего мужчины обыскивали трижды. Тело ребёнка без одежды нашли на крыше.

Жители села пытались устроить самосуд и поджечь дом подозреваемого, лишь полиции удалось их успокоить.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.

Педофила и убийцу пятилетней Еркежан Нурмахан приговорили к пожизненному заключению и кастрации.