Педофилу-убийце пятилетней девочки вынесли приговор в Шымкенте
Сегодня, 15:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:58Сегодня, 15:58
190Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Педофила и убийцу пятилетней Еркежан Нурмахан приговорили к пожизненному заключению и кастрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Родственников девочки на процесс не пустили.
Напомним, 13 июля в селе Жибек Жолы пропала пятилетняя девочка. Её искали всем селом. По камерам видеонаблюдения жители отследили, что малышка не уходила далеко от дома. Подозрения пали на соседа. Дом 48-летнего мужчины обыскивали трижды. Тело ребёнка без одежды нашли на крыше.
Жители села пытались устроить самосуд и поджечь дом подозреваемого, лишь полиции удалось их успокоить.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.
Самое читаемое
- Первый поезд с легковушками из ОАЭ прибыл в Казахстан
- "Как после бомбёжки": в городе Есиль здание 80-летней школы гниёт под дождем
- Мистическое поселение откопали археологи на месте свалки в Костанайской области
- Когда в Астане включат отопление, рассказали в акимате
- Экс-прокурор отсудил 10 млн тенге у Минфина за незаконное осуждение