Педофилу-убийце пятилетней девочки вынесли приговор в Шымкенте

Педофила и убийцу пятилетней Еркежан Нурмахан приговорили к пожизненному заключению и кастрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Родственников девочки на процесс не пустили.

Напомним, 13 июля в селе Жибек Жолы пропала пятилетняя девочка. Её искали всем селом. По камерам видеонаблюдения жители отследили, что малышка не уходила далеко от дома. Подозрения пали на соседа. Дом 48-летнего мужчины обыскивали трижды. Тело ребёнка без одежды нашли на крыше.

Жители села пытались устроить самосуд и поджечь дом подозреваемого, лишь полиции удалось их успокоить.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.