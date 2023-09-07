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Педофилу-убийце пятилетней девочки вынесли приговор в Шымкенте

Сегодня, 15:58
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Педофила и убийцу пятилетней Еркежан Нурмахан приговорили к пожизненному заключению и кастрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Родственников девочки на процесс не пустили.

Напомним, 13 июля в селе Жибек Жолы пропала пятилетняя девочка. Её искали всем селом. По камерам видеонаблюдения жители отследили, что малышка не уходила далеко от дома. Подозрения пали на соседа. Дом 48-летнего мужчины обыскивали трижды. Тело ребёнка без одежды нашли на крыше. 

Жители села пытались устроить самосуд и поджечь дом подозреваемого, лишь полиции удалось их успокоить.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.

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