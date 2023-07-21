В Туркестанской области женщины перекрыли дорогу и требовали выдать им убийцу 5-летней девочки

Фото: Almaty.tv

Еще трое человек могут быть причастны к убийству 5-летней девочки в селе Жибек жолы Сарыагашского района Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Almaty.tv.

Сегодня жители поселка вышли с протестными требованиями задержать их и судить по всей строгости закона. По словам сельчан, преступление совершили 4 человека.

Толпа людей вышла на улицу с плакатами, надписи на которых призывали к справедливости и смертной казни для педофилов. По словам местной администрации, людей успокоили. А родителям погибшей девочки дается полный отчет о ходе следствия.

"В 11:45 около 20 женщин пытались перекрыть дорогу, и требовали, чтобы им выдали подозреваемого. На это нет разрешения. По итогам разъяснительной работы они были приглашены в здание сельской администрации и после проведения разъяснительной работы разошлись", - сообщил заместитель акима Сарыагашского района Туркестанской области Алдияр Козыбаев.

Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе произошло жестокое убийство пятилетней девочки.

Родственники рассказали журналистам подробности произошедшего. Накануне пятилетняя Еркежан, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. Тело ребёнка обнаружили в доме жителя Туркестанской области. Мужчину сразу же задержали.

Полиция расследует дело по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство малолетней". По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.