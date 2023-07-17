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Появились жуткие подробности убийства 5-летней девочки в Туркестанской области
Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел играющую на дороге Еркежан и обманным путём пригласил ребёнка в свой дом, где совершил действия сексуального характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
В целях сокрытия преступления он умышленно нанес девочке несколько ударов кухонным ножом в область груди и живота ребенка. От полученных ран девочка скончалась на месте преступления.
"Постановлением от 15 июля 2023 года подозреваемому Г.С. была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 (два) месяца, участникам процесса разъяснено право и порядок обжалования постановления в вышестоящую инстанцию. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе произошло жестокое убийство пятилетней девочки.
Родственники рассказали журналистам подробности произошедшего. Накануне пятилетняя Еркежан, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. Тело ребёнка обнаружили в доме жителя Туркестанской области. Мужчину сразу же задержали.
Полиция расследует дело по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство малолетней". По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.
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