Тело убитой девочки нашли в доме жителя Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство". Сейчас полиция Туркестанской области проводит досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

"13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о пропаже её несовершеннолетней дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство". Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

Подозреваемый доставлен в Сарыагашское РОП и водворен под стражу. Все обстоятельства выясняются.