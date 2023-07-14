  • 14 Июля, 09:22
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Тело убитой девочки нашли в доме жителя Туркестанской области
polisia.kz Сегодня, 08:20
461
Сегодня, 08:20
461
Фото: polisia.kz

Тело убитой девочки нашли в доме жителя Туркестанской области

Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство". Сейчас полиция Туркестанской области проводит досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

"13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о пропаже её несовершеннолетней дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство". Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

Подозреваемый доставлен в Сарыагашское РОП и водворен под стражу. Все обстоятельства выясняются.

"На место происшествия выезжали руководство отдела полиции, заместитель районного прокурора и следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области", - добавила пресс-служба Туркестанской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:20
461
Поделитесь:
Наверх