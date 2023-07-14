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Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки
Глава государства проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита пятилетняя девочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый.
По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. В текущем году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на три года.
Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким ребенка", - говорится в сообщении.
Напомним, тело убитой девочки нашли в доме жителя Туркестанской области.
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