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  • Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки
akorda.kz Сегодня, 10:23
308
Сегодня, 10:23
308
Фото: akorda.kz

Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки

Глава государства проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита пятилетняя девочка,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. В текущем году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на три года.

Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, тело убитой девочки нашли в доме жителя Туркестанской области.

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Сегодня, 10:23
308
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