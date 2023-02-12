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У казахстанского спасателя, ликвидирующего последствия землетрясения в Турции, родилась дочь
У главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Биржана Байкулова, который участвует в составе большой команды казахстанских спасателей в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, в Алматы родилась дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Девочку назвали красивым именем Ясмина.Мы поздравляем нашего героя-спасателя с рождением дочери и желаем ей крепкого здоровья, а самому Биржану скорейшего благополучного возвращения на Родину", — сообщается на официальном Telegram-канале ведомства.
Напомним, землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года, а число смертей уже превысило количество жертв последнего сильного землетрясения в 1999 году.
В Турцию вылетели два борта со спасателями из Казахстана. При проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями в Турции казахстанские специалисты используют специальное оборудование — акустический прибор для поиска пострадавших под завалами.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в субботу заявлял, что погибли по меньшей мере 24 617 человек и более 80 тысяч ранены. По последним данным, опубликованным изданием The Washington Post, число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч. Несмотря на это спасатели из разных стран мира продолжают рисковать своими жизнями и спасать из-под обломков камня и бетона людей, которые больше 130 часов провели под завалами без воды. На днях казахстанские спасатели достали из завалов троих чудом выживших людей.
Также пострадавшим от стихии и оставшимся без крыши над головой жителям помогают и специалисты Центра медицины катастроф из Казахстана. Медики развернули пневмокаркасный модуль — полевой медицинский пункт для оказания квалифицированной помощи. Приём ведут квалифицированные врачи медицины катастроф.
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