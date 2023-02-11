Как казахстанские медики помогают пострадавшим от землетрясения в Турции

Фото: МЧС РК

В составе отряда спасателей, направленных для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, работают специалисты Центра медицины катастроф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Медики развернули пневмокаркасный модуль — полевой медицинский пункт для оказания квалифицированной помощи жителям. Приём ведут квалифицированные врачи медицины катастроф.

"В ходе медицинского приема за сутки медики ЦМК оказали консультативную и квалифицированную медпомощь почти двум десяткам пациентам — жителям города Газиантеп, среди них — двое детей. Приходят люди и просто погреться, переждать, пока их родных и близких ищут спасатели, ведь многие остались без жилья", — сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что пневмокаркасные модули приобретены МЧС в прошлом году и предназначены для развертывания полевого медицинского госпиталя при возникновении крупных бедствий и катастроф.

Такой мобильный госпиталь при полном развертывании способен за сутки принять около 200 пострадавших.

Особой задачей в работе медиков в Турции стало также сохранение здоровья спасателей, чья работа в экстремальных условиях сопряжена с опасностью и риском для жизни.

По оценке медиков, на сегодняшний день личный состав контингента МЧС в Турции физически и психологически здоров.

Напомним, вТурции утром 6 февраля произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение. Его магнитуда - 7,8 балла. Эпицентр находился неподалеку от города Газиантеп, где проживают более миллиона человек.

По последним данным, число жертв стихии выросло до 20 тысяч человек, а пострадавших — до 80 тысяч человек.

В Турции отправились два борта со спасателями и медиками из Казахстана.

Фото: МЧС РК