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Как казахстанские медики помогают пострадавшим от землетрясения в Турции
В составе отряда спасателей, направленных для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, работают специалисты Центра медицины катастроф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Медики развернули пневмокаркасный модуль — полевой медицинский пункт для оказания квалифицированной помощи жителям. Приём ведут квалифицированные врачи медицины катастроф.
"В ходе медицинского приема за сутки медики ЦМК оказали консультативную и квалифицированную медпомощь почти двум десяткам пациентам — жителям города Газиантеп, среди них — двое детей. Приходят люди и просто погреться, переждать, пока их родных и близких ищут спасатели, ведь многие остались без жилья", — сообщили в ведомстве.
Следует отметить, что пневмокаркасные модули приобретены МЧС в прошлом году и предназначены для развертывания полевого медицинского госпиталя при возникновении крупных бедствий и катастроф.
Такой мобильный госпиталь при полном развертывании способен за сутки принять около 200 пострадавших.
Особой задачей в работе медиков в Турции стало также сохранение здоровья спасателей, чья работа в экстремальных условиях сопряжена с опасностью и риском для жизни.
По оценке медиков, на сегодняшний день личный состав контингента МЧС в Турции физически и психологически здоров.
Напомним, вТурции утром 6 февраля произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение. Его магнитуда - 7,8 балла. Эпицентр находился неподалеку от города Газиантеп, где проживают более миллиона человек.
По последним данным, число жертв стихии выросло до 20 тысяч человек, а пострадавших — до 80 тысяч человек.
В Турции отправились два борта со спасателями и медиками из Казахстана.
Фото: МЧС РК
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