Троих человек спасли из под завалов на 13-й день после землетрясения в Турции

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В провинции Хатай, на юге Турции, на 13-й день после разрушительного землетрясения из-под завалов спасли трёх человек. Двое взрослых выжили, 12-летний ребёнок скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Аnadalu.

Разбирая завалы одного из домов по улице Туркменбаши города Антакья, спасатели вычислили местонахождение супружеской пары Самира Мухаммеда и Рагды Аджар, а также их ребёнка. Всех троих извлекли из-под завалов на 296-й час после землетрясения.

Несмотря на все усилия медиков, 12-летний ребёнок скончался.

Стало известно, что в результате землетрясения погибли два ребенка из этой семьи.

Рагду Аджар отправили на вертолёте в больницу города Адана.

Напомним, число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 39,6 тысяч человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке. По последним данным зарубежных СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 41 тысячу.

Спасатели со всего мира, в том числе и казахстанские , помогают разбирать завалы и доставать из-под обломков камня и бетона тела погибших, а также вызволять из-под руин чудом выживших людей.