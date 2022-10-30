Лента новостей
- Трагедия в Сеуле: дипломаты обзванивают находящихся в Южной Корее казахстанцев 10:41 132
- Коронавирусом в минувшие сутки заразились 50 казахстанцев 10:05 349
- Кубок Азии "Turan Barysy" завоевали казахстанцы 09:13 368
- Браконьеры из Актобе застрелили более 60 уток в Кызылординской области 08:47 491
- В Южной Корее объявили национальный траур 08:14 722
- Без тепла, света и воды остаются жители одной из новостроек Петропавловска 07:42 326
- Несоответствия в питьевой воде выявили санврачи Атырау 06:37 346
- В рейтинге транспортной инфраструктуры Казахстан занимает лишь 73-е место из 141 05:19 423
- Чиновница уволена после коррупционного скандала в Кокшетау 04:26 2561
- Зимой в Усть-Каменогорске будут работать три трамвая-снегочиста 03:12 348
- Предприниматели жалуются на работу системы госзакупок 02:23 379
- В Петропавловске люди ругаются из-за замены лифтов по программе модернизации 01:10 427
- Атырауский спортсмен стал чемпионом мира по гиревому спорту 00:09 419
- В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина 29.10.2022 638
- Случаи гриппа выявлены в Костанайской области 29.10.2022 579
- Ветер, туман, гололёд. Какая погода ждёт казахстанцев в воскресенье 29.10.2022 527
- Пятое поражение: "Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву" 29.10.2022 399
- "Мефедрон" и "скорость" изъяли полицейские у парня и девушки в Актау 29.10.2022 574
- Дни казахстанского кино проходят в Париже 29.10.2022 441
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 866
- Краснокнижных лебедей застрелил браконьер в Акмолинской области 29.10.2022 1198
- Аналог зарубежной службы "911" запустили в Павлодарской области 29.10.2022 475
- Электроэнергию в Казахстане планируют покупать и продавать централизовано 29.10.2022 490
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 854
- Бублик уступил в четвертьфинале турнира в Базеле 29.10.2022 374
- Приют для животных, исследования и приёмные: чем заняты кандидаты и их штабы 29.10.2022 625
- Энергопроизводящие организации Казахстана обяжут модернизировать сети за свой счёт 29.10.2022 573
- Приговор Биртанова: Азат Перуашев прокомментировал решение суда 29.10.2022 6434
- Спасли самолёт от крушения: казахстанцев наградили в Великобритании 29.10.2022 2315
- Необычные уроки учителя из Атырау стали популярны в TikTok 29.10.2022 533
- Племенной скот планируют поставлять из Казахстана в Кыргызстан 29.10.2022 446
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 11100
- Пожар произошёл в здании Минобороны Казахстана 29.10.2022 1011
- Президент Казахстана уволил двоих судей по отрицательным мотивам 29.10.2022 1248
- Изношенность сетей в Казахстане планируют снизить на 15 процентов к 2030 году 29.10.2022 442
- "Стиральную машину" для мытья людей создают в Японии 29.10.2022 1868
- Онлайн-голосование премии "Волонтёр года" стартует в Казахстане 29.10.2022 418
- Школьник обманул астанчанина и перевёл деньги с его карты другу 29.10.2022 1104
- Балки для ЛРТ в Астане закончат монтировать до конца года 29.10.2022 687
- Золотосодержащую руду перерабатывал житель Степногорска у себя дома 29.10.2022 835
- Суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане снова растёт 29.10.2022 594
- Свыше тысячи недоношенных малышей в Казахстане прошли скрининг 29.10.2022 503
- Токаев поздравил Эрдогана с Днём Турецкой Республики 29.10.2022 399
- Илон Маск рассказал, что планирует изменить в Twitter 29.10.2022 558
- "Белым" хакерам в РК будут выплачивать вознаграждение за обнаруженные уязвимости 29.10.2022 517
- Пару месяцев вместо четырёх лет пробыл в колонии бывший вице-министр финансов РК 29.10.2022 2334
- Осужден экс-руководитель аппарата акима Актобе 29.10.2022 702
- Казахстанские и итальянские военные готовятся покорить пик имени Маметовой 29.10.2022 469
- Из-за долгов жильцам многоэтажки в Усть-Каменогорске заблокировали банковские счета 29.10.2022 12418
- В отношении бизнесмена Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело 29.10.2022 4058
- Объявлены победители национальной премии Urker 29.10.2022 510
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 484
- Частичная мобилизация в России завершена 28.10.2022 1627
- Арест экс-полицейского прокомментировал Антикор 28.10.2022 1115
- Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 человек 28.10.2022 1393
- Потенциальный логотип области Абай вызвал жаркие споры в Сети 28.10.2022 636
- Казахстанские чемпионы благодарят государство за пожизненные выплаты в 100 МРП 28.10.2022 19874
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 28938
- Кто может стать руководителем предвыборного штаба 28.10.2022 864
- Нарушения на сумму 288 миллиардов тенге выявил Минфин РК 28.10.2022 1005
- Школьница из Алматы написала книгу в помощь учителям 28.10.2022 1583
- Прославленный скрипач Кулибаев о своих учителях, казахстанской музыке и коллегах по цеху 28.10.2022 607
- Выборы президента: что обещают кандидаты избирателям 28.10.2022 713
- TikTok и Astana Hub открыли образовательную программу для стартапов 28.10.2022 603
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 530
- Грузовик раздавил легковушку на трассе Западная Европа - Западный Китай 28.10.2022 605
- По жизни вместе: братья-близнецы отправились служить в одну войсковую часть 28.10.2022 1786
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 847
- "Считаю себя невиновным" — Биртанов 28.10.2022 562
- Мобильные денежные переводы между Казахстаном и Россией возможны в ближайшем будущем – эксперт 28.10.2022 643
- Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову огласили приговор 28.10.2022 1109
- Новый виток старым связям: о чём договорились лидеры стран ЦА в Астане 28.10.2022 610
- Бизнес обяжут платить за защиту прав потребителей. Новый закон разрабатывают в РК 28.10.2022 792
- 10 тысяч гостей ожидают на международном гастрофестивале Almaty Food Fest 2022 28.10.2022 858
- Жителей в Улытауской области эвакуировали из-за падения обломков космического корабля 28.10.2022 1948
- В Алматы пройдёт ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области 28.10.2022 715
- Жигули Дайрабаев выступил против повышения возрастного ценза для молодежи 28.10.2022 507
- Смаилов подвёл итоги председательства Казахстана в СНГ 28.10.2022 486
- Туристический сбор установят для иностранцев в Астане в 2023 году 28.10.2022 547
- Интернет-мошенники предлагают казахстанцам выплату компенсаций по депозитам 28.10.2022 555
Трагедия в Сеуле: дипломаты обзванивают находящихся в Южной Корее казахстанцев
Информация о пострадавших гражданах Казахстана к этому часу пока не поступала.
После трагедии, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина в ночь с 29 на 30 октября, консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведён в круглосуточный режим работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.
"В Сеуле, по последним данным, погиб 151 человек и 82 пострадали. На настоящее время информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте", — говорится в сообщении.
Также опубликованы экстренные контакты оперативного штаба при консульском отделе: рабочие телефоны: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716; мобильные телефоны: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771; электронный адрес: seoul@mfa.kz.
Штаб расположен по адресу: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.
Напомним, трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье на вечеринке по случаю Хэллоуина в центре Сеула. На празднике находилось около сотни тысяч человек. Когда толпа людей хлынула на узкую улицу, началась массовая давка, которая привела к многочисленным смертям.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур.
-
Hype news
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 866
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 854
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 11100
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 484
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 28938
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 12406
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 15091
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1546
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1434
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2486
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2618
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3870
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 11318
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5058
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87900
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4044
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3550
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12324
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5713
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2393
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2775
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32492
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3539
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4617
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11584
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10543
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7511
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300130
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7977
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7352
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24559
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7825
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7625
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14697
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10231
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9915
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11696
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28151
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9737
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13396
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21002
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11379
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11955
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8828
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28789
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8898
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348181
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37372
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9732
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10378
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16257
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9572
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49350
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14469
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12312
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11525
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10717
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11101
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12710
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10245
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11193
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10617
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27632
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10405
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10708
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10260
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31900
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189678
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17216
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21435
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12234
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12600
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21322
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7632
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13521
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7525
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10322
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32380
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14801
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 8192
-
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 530
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 847
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 594
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 806
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 666
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 794
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 809
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 606
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1057
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1285
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1011
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18791
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1292
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1155
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1206
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6255
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1822
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12948
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11152
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11152
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11666
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10810
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15047
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11777
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13259
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14228
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13910
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11499
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11897
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28545
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12866
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15251
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11964
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13224
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13878
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15146
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13295
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15276
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14794
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15989
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15906
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32479
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16371
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17310
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16993
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17901
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17798
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26791
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17283
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24538
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35303
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19069
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24878
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23622
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25573
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21654
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23120
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21345
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21126
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21063
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36741
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23122
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21241
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26207
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25329
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25693
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24956
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25073
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27212
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27707
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26385
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25967
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26646
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28063
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25456
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29035
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26426
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 27048
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 28000
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29844