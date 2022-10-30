Трагедия в Сеуле: дипломаты обзванивают находящихся в Южной Корее казахстанцев

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Информация о пострадавших гражданах Казахстана к этому часу пока не поступала.

После трагедии, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина в ночь с 29 на 30 октября, консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведён в круглосуточный режим работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"В Сеуле, по последним данным, погиб 151 человек и 82 пострадали. На настоящее время информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте", — говорится в сообщении.

Также опубликованы экстренные контакты оперативного штаба при консульском отделе: рабочие телефоны: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716; мобильные телефоны: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771; электронный адрес: seoul@mfa.kz.

Штаб расположен по адресу: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.

Напомним, трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье на вечеринке по случаю Хэллоуина в центре Сеула. На празднике находилось около сотни тысяч человек. Когда толпа людей хлынула на узкую улицу, началась массовая давка, которая привела к многочисленным смертям.

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