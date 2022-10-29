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  • В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина
EPA/Vostock-photo Вчера, 23:44
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Фото: EPA/Vostock-photo

В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина

По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

"59 погибших, 150 раненых в давке на Хэллоуин в сеульском районе Итхэвон", - сообщило агентство.

Ранее агентство передавало, что в связи с инцидентом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал указание оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун прервал свой визит в Европу в связи с произошедшим.

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BaigeNews.kz
Вчера, 23:44
204
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