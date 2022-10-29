В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина

Фото: EPA/Vostock-photo

По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в давке в столице Южной Кореи Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

"59 погибших, 150 раненых в давке на Хэллоуин в сеульском районе Итхэвон", - сообщило агентство.

Korea Południowa: 59 osób nie żyje, ok 50 osób przeszło zawał serca w Itaewon w #Seoul. W sobotę wieczorem odbywała się tam impreza Halloweenowa, na której wybuchła panika. W imprezie brało udział przeszło 100 tysięcy osób. #SouthKorea pic.twitter.com/rLScUsdCr1 — Magda M (@modliszka30) October 29, 2022

Ранее агентство передавало, что в связи с инцидентом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал указание оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун прервал свой визит в Европу в связи с произошедшим.