В Южной Корее объявили национальный траур

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Число погибших в Сеуле на вечеринке по случаю Хэллоуина достигло 151 человека.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в воскресенье объявил национальный траур в связи с трагедией в Сеуле во время празднования Хэллоуина в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Рёнхап.

Юн обратился к народу в прямом эфире из канцелярии президента.

"Это действительно ужасно! Субботняя "трагедия и катастрофа никогда не должны были произойти". Как президент, который несёт ответственность за жизни и безопасность людей, я изо всех сил пытаюсь справиться с этим горем. Правительство объявляет национальный траур с сегодняшнего дня до тех пор, пока ситуация не будет взята под контроль", — заявил Юн.

Юн также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, сказал, что правительство поможет с похоронами и обеспечит лечением пострадавших.

Напомним, массовая давка, которая образовалась в центре Сеула на вечеринке по случаю Хэллоуина и привела к многочисленным смертям, произошла около трёх часов ночи по местному времени в воскресенье. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тысяч человек.

По последним данным ВСС, число погибших достигло 151, ещё 82 человека ранены.