Трагедия на шахте имени Костенко: в каких условиях приходится работать горноспасателям

Профессия горноспасателя опасна для жизни. В ликвидации самой крупной за последние годы техногенной аварии в Караганде участвуют 10 подразделений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24".

В одном отделении не менее 5 человек, у всех специализированный транспорт. В плане ликвидации аварии указано, в каком направлении двигаться. С первыми отделениями в шахту спускаются врачи реанимационной противошоковой группы. Сердечно-лёгочную реанимацию они могут сделать прямо на месте.

"В первоначальный момент нам удалось извлечь 5 живых. Мы им оказали первую помощь и доставили в медучреждение города Караганды. У нас цель была – найти людей с признаками жизни. Поэтому мы проходили мимо тех людей, которым мы уже, к сожалению, не могли помочь, и двигались дальше, как можно дальше, чтобы исключить возможность, что кто-то ждёт нашей помощи, а мы занимаемся эвакуацией тел погибших", —рассказывает замдиректора филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский.

Взрыв газометана произошёл на глубине 700 метров. Ударная волна превысила два километра. В эпицентр попала не только аварийная лава, но и соседняя. Сейчас спасатели повторно проходят выработки и разбирают горно-шахтное оборудование, покорёженное взрывом.

Горноспасатели работают в тяжелейших условиях: сильная запыленность, отсутствие электричества, большое расстояние, заваленное обломками. Тем не менее они тщательно исследуют метр за метром. Тем временем в административном здании шахты тоже идёт беспрерывная работа: здесь круглосуточно дежурят медики, психологи. По данным спасателей, сейчас газовая обстановка стабильная, очагов возгорания нет. Они будут работать без остановки, пока не поднимут на поверхность тело последнего горняка.

Напомним, по последни данным МЧС РК, на месте аварии в шахте имени Костенко обнаружены тела 45 погибших, продолжаются поиски ещё одного горняка. В предполагаемый эпицентр аварии спустился глава МЧС Сырым Шарипханов.

Всего момент взрыва под землёй находились 252 человека, большинство из них выбрались на поверхность самостоятельно. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка, двоих из них уже готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.