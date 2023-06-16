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instagram.com/toregalitoreali Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12
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Фото: instagram.com/toregalitoreali

Торегали Тореали стал фигурантом уголовного дела

На певца Торегали Тореали завели уголовное дело за оскорбление представителя власти при исполнении. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении гражданина А. (настоящая фамилия артиста Алиханов - Прим. ред.) зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК. Производство по указанному уголовному делу осуществляет управление дознания ДП Алматы", - сообщили в полиции.

Певец, задержанный сотрудниками полиции за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, согласно решению СМАС находится под арестом на 20 суток в спецприемнике для административно арестованных. 

"Согласно медицинскому обследованию, показаний для освобождения его от административного ареста нет", - уточнили в полиции.

Напомним, 14 июня в Алматы полицейские остановили машину, за рулём которой был Торегали Тореали. Поведение водителя показалось им странным. В официальном релизе сказано, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, оказал сопротивление полицейским, пытался скрыться с места происшествия. 

Сестра артиста заявила, что он был трезв.

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Сегодня, 20:12
449
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