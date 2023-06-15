Мы устали от клеветы - сестра Торегали Тореали заявила, что артист при задержании был трезв

Фото: instagram.com/toregalitoreali

Сестра арестованного певца Торегали Тореали Дина заявила, что артиста оклеветали, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера брат с супругой ехали в аэропорт, торопились к своим детям в Кызылорду. Никто не имеет права распространять ложную информацию о трезвом человеке, находившемся за рул`м, что он задержан в пьяном виде. Мы уже устали от выдуманных историй, клеветы, которые используются, чтобы отвлечь внимание населения от происходящих в Казахстане событий", – написала Дина Тореали в cторис Instagram.

Девушка заявила, что в распространённой полицейскими видеозаписи нет начала.

"Почему показан только конфликт. Сильный сценарий, молодцы, – отметила Дина Тореали. - Настоящую правду о моем брате, о котором шумел весь Казахстан, не знает никто, кроме нас. Хотела был рассказать вам всю правду, но здесь есть и другая сторона вопроса. Правда никогда никому не нравится, особенно нашим. Остальное – после того, как мой брат выйдет на свободу".

Напомним, 14 июня в Алматы полицейские остановили машину, за рулём которой был Торегали Тореали. Поведение водителя показалось им странным. В официальном релизе сказано, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, оказал сопротивление полицейским, пытался скрыться с места происшествия.

Административный суд решил заключить певца под арест на 20 суток и на семь лет лишить права управлять транспортными средствами.