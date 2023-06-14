Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав

Фото: instagram.com/toregalitoreali

Певца Торегали Тореали привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.

"Рассмотрено административное дело в отношении гражданина А., по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 608 ч.3 КоАП). Судом установлено, что 14 июня А., управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на патрульный автомобиль. В результате ДТП автомашины получили механические повреждения. В судебном заседании правонарушитель подтвердил изложенные в материалах дела факты и раскаялся", - сообщили в суде.

Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.608 КоАП и ему наложено административное взыскание в виде ареста на срок 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее стражи порядка распространили видео задержания популярного исполнителя.