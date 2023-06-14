Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали

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Подробности о задержании в Алматы певца Торегали Тореали сообщили в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"14 июня по улице Майлина экипажем специализированного батальона местной полицейской службы остановлена автомашина Lexus, под управлением гражданина А.,1992 года рождения (настоящее имя певца Торегали Алиханов). Поведение водителя показалось неадекватным: он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания, при этом повредил припаркованную машину Chevrolet", - сообщили в полиции.

Путь правонарушителю заблокировали. Патрульные задержали его и сопроводили на медицинское освидетельствование.

"Экспертиза установила у А. наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ", - пояснили в ДП.

В отношении звезда составили протоколы по шести составам правонарушений: ч. 3 ст. 608, ч.1 ст. 613, ч. 1 ст. 599, ч. 3 ст. 596, ч. 1 ст. 600, ч. 2 ст. 230 КоАП РК.

Машина водворена на специализированную штрафстоянку.

Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

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Это далеко не первый скандал с участием звезды. Ранее Торегали объявили персоной нон-грата в Павлодаре, где он позволил себе выгнать с концерта зрителя. После были инцидент с незаконным проникновением артиста на борт самолёта и избиение гида на Кольсае.