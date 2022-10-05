Торегали Тореали помирился с побитым им гидом

Фото: скрин из соцсетей

Певец Торегали Тореали, задержанный и помещенный в ИВС, а потом отпущенный под золог в 10 миллионов тенге, помирился с пострадавшим от его рук гидом сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт музыканта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐓𝐎𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈 𝐓𝐎𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈 (@toregalitoreali)

Певец написал:

"Так как мы росли на глазах у народа, каждое наше действие находится в центре всеобщего внимания. В противном случае, какой мужчина не переходит границы? Из чьих уст не выходит лишнее слово из-за эмоций? Мы договорились с нашим братом Бекарысом, сказав, что "Ер шекіспей, беріспейді". По закону нашей республики, общему как для простого человека, так и для человека искусства, мы прошли проверку компетентных органов и пришли к официальному урегулированию. Большое спасибо жителям Алаша, которые поддерживают, когда ты спотыкаешься и являются опорой, когда ты разочаровываешься! Интересно, что сегодня день рождения нашего брата Бекарыса.

Пусть его жизнь будет долгой и счастливой!

Произошло это после того, как артист в Национальном парке "Кольсайские озёра" ударил по лицу гида и рассёк ему бровь. Информация об этом появилась в соцсетях.

Певец Торегали Тореали поделился своей версией случившегося в нацпарке "Кольсайские озёра", она практически совпала с рассказом потерпевшего.

Напомним, инцидент произошёл 28 сентября. Правонарушение зарегистрировано по статье 293 УК РК "Хулиганство".

30 сентября артиста задержали.

Это не первый скандал с участием звезды. Ранее Торегали объявили персоной нон-грата в Павлодаре, где он позволил себе выгнать с концерта зрителя.

После был инцидент с незаконным проникновением артиста на борт самолёта.