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  • Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае
polisia.kz Сегодня, 19:24
737
Фото: polisia.kz

Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае

Певец Торегали Тореали, помещенный в изолятор временного содержания департамента полиции Алматинской области, поделился своей версией случившегося в нацпарке "Кольсайские озёра", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По его словам, конфликт произошёл во время съёмок нового клипа. Потерпевший гид смотрел в его сторону и этим якобы мешал работе. Словесный конфликт закончился рукоприкладством со стороны певца.

Напомним, инцидент произошёл 28 сентября. Правонарушение зарегистрировано по статье 293 УК РК "Хулиганство".

30 сентября артиста задержали.

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#конфликт #Алматинская область #певец
Журналист
Сегодня, 19:24
737
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