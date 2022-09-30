Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае

Фото: polisia.kz

Певец Торегали Тореали, помещенный в изолятор временного содержания департамента полиции Алматинской области, поделился своей версией случившегося в нацпарке "Кольсайские озёра", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По его словам, конфликт произошёл во время съёмок нового клипа. Потерпевший гид смотрел в его сторону и этим якобы мешал работе. Словесный конфликт закончился рукоприкладством со стороны певца.

Напомним, инцидент произошёл 28 сентября. Правонарушение зарегистрировано по статье 293 УК РК "Хулиганство".

30 сентября артиста задержали.