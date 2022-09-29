Певца Торегали обвинили в избиении гида в Алматинской области. Начато расследование

Гид, сопровождающий экскурсии по живописным местам вокруг Алматы, обвинил певца Торегали Тореали в нападении. Парень заявил, что артист ударил его по лицу за непонравившийся взгляд. Полиция начала расследование инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети. На ней несколько женщин утверждают, что видели, как артист ударил гида. У парня рассечена бровь.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлена данная публикация. Инцидент произошёл 28 сентября на территории Национального парка "Кольсайские озёра", расположенного в Кегенском районе Алматинской области. Правонарушение зарегистрировано по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РК - "Хулиганство". В соответствии с законодательством PK, будут проведены все необходимые экспертные исследования и установлены истинные обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководством департамента полиции Алматинской области", - сообщили в ДП.

Это не первый скандал с участием звезды. Ранее Торегали объявили персоной нон-грата в Павлодаре, где он позволил себе выгнать с концерта зрителя.

После был инцидент с незаконным проникновением артиста на борт самолёта.