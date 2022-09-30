Певца Торегали задержали и отправили в ИВС

Фото: instagram.com/@police_almobl

Подозреваемого в хулиганстве певца Торегали Тореали задержали в Алматинской области и поместили в изолятор временного содержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-служб департамента полиции региона.

Произошло это после того, как артист в Национальном парке "Кольсайские озёра" ударил по лицу гида и рассёк ему бровь. Информация об этом появилась накануне в соцсетях.

"Правонарушение зарегистрировано по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РК "Хулиганство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний подозреваемый, который в порядке статьи 128 УПК РК водворён в ИВС", - сообщили в ДП Алматинской области.