То, что Салтанат пережила во время брака, легло в основу нового обвинения - адвокат о деле Бишимбаева

Почему экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, подозреваемому в убийстве супруги, вменяют статью "Истязание", рассказала адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова, передаёт BaigeNews.kz.

Защитница отметила, что стороны находятся на стадии ознакомления с материалами дела.

Действия подозреваемого Бишимбаева квалифицированы по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК - "Убийство, совершённое с особой жестокостью". Наказание по этой статье от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока. И по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК - "Истязание". Наказание - ограничение свободы на срок от четырех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

"Статья 110 УК РК "Истязание" – это причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. То, что Салтанат пережила во время брака, то, что рассказали, родные и близкие, заключения экспертиз, легло в основу предъявления ещё одной статьи", - сообщила адвокат на своей странице в Facebook.

По словам защитницы, брату Бишимбаева предъявлено подозрение по двум статьям: 432 УК РК (Укрывательство преступления) и 434 УК РК (Недонесение о преступлении).

"По обеим статьям срок наказания - до шести лет лишения свободы. Дело в отношении брата и основанное дело по факту убийства будут рассмотрены вместе", - пояснила адвокат.