Сын Кости Дзю потерял титул чемпиона

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе прошёл большой боксёрский вечер. В главном событии вечера Тимофей Цзю пытался объединить пояса чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBO и WBC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Соперником Тимофея стал долговязый американец Себастьян Фундора, вышедший на этот бой на коротком уведомлении. Несмотря на то что пришлось менять подготовку и подстраиваться к столь необычному оппоненту с точки зрения антропометрии, Цзю начал очень уверенно и довольно легко разбирал Фундору.

Тимофей работал очень зряче, видел все атаки Себастьяна, читал их и постоянно отвечал за счёт колоссального преимущества в скорости — Фундора банально не успевал реагировать и пропускал. Всё изменил момент, который появился, по сути, из ничего. Просто Тим поднырнул и напоролся на локоть соперника, который открыл чемпиону очень глубокое рассечение.

Вся уверенность Цзю почти мгновенно улетучилась. Он стал осторожничать, не видел ударов, летящих с левой стороны, из-за непрекращающегося кровотечения и многое позволял Фундоре, который воспрял духом. Тут ещё стоит отметить откровенно плохую работу катмена Цзю, который до конца боя так и не справился с рассечением.

Буквально каждый раунд начинался с того, что ещё до соприкосновения с соперником у Тимофея начинала сочиться кровь. Кроме того, Фундора грамотно подстроился, "пересел" на джеб и грамотно довёл дело до победы.

После боя Тим был сдержан и корректен:

"Отдаю должное сопернику, который сегодня победил. Послушайте, это бокс, часть спорта, такое случается. Он новый король нашего дивизиона. Мы вернёмся. Я всё равно бился ярко и отдал всего себя. Не хочу оправдываться. Я готов драться с любым соперником, когда угодно. Готов ещё раз подраться с Фундорой".

Ранее сын Кости Цзю нацеливался на бой с "рыбой покрупнее" — Теренсом Кроуфордом или Эрролом Спенсом.

Эксперты отмечают, что теперь у Цзю нет ничего, чем он может заинтересовать боксёров топового уровня. Менеджер Цзю отмечал, что в контракте на бой с Фундорой был пункт о реванше. Тимофею придётся задуматься о втором бое с Себастьяном, отложить грёзы о поединке с Кроуфордом или Спенсом и вернуться сильнее.