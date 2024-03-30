Прямую трансляцию боя сына Кости Цзю за два титула покажут в Казахстане

Казахстанские болельщики смогут в прямом эфире увидеть бой австралийского боксёра Тима Цзю и американца Себастьяна Фундоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Цзю — Фундора состоится утром в воскресенье, 31 марта, в Лас-Вегасе (США). Прямая трансляция этого поединка будет организована телеканалом "Qazsport". Начало — в 05:00 по астанинскому времени.

В бою Тима Цзю и Себастьяна Фундоры на кону будут стоять два титула чемпиона мира в первом среднем весе — WBC (вакантный) и WBO. Поясом WBO на данный момент владеет Цзю. Добавим, что Тим Цзю является сыном известного российского и австралийского чемпиона мира Кости Цзю.